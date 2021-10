Freitagsinterview : Hebamme Silke Widera: „Muttermilch schützt nachweislich vor Corona“

Zur Weltstillwoche 2021 spricht Hebamme Silke Widera unter anderem über Vorurteile gegenüber Müttern, die in der Öffentlichkeit Stillen und warum Muttermilch so wichtig für das Baby ist.

Schleswig | Mit SN-Redaktionsmitglied Linda Krüger spricht Hebamme Silke Widera über ihren Beruf, warum Stillen so wichtig ist und wie sie mit Vorurteilen gegenüber stillenden Müttern in der Öffentlichkeit umgeht. Seit wann sind Sie Hebamme und wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? An die Hebammenausbildung heran zu kommen war sehr schwierig. 1983 habe ich in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.