DGzRS auf der Schlei : Havarie vor der Lindaunisbrücke: Seenotretter befreien „Stadt Kappeln“

Die „Stadt Kappeln“ musste vor der Brücke im relativ schmalen Fahrwasser der Schlei drehen und lief auf Grund.

Boren | Das Fahrgastschiff „Stadt Kappeln“ ist am Freitag, 7. Mai, vor der Lindaunisbrücke in der Schlei auf Grund gelaufen. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Samstag mit. Demnach hatte der Kapitän der „Stadt Kappeln“ um kurz vor 15 Uhr Kontakt mit der Seenotleitung Bremen aufgenommen, nachdem sein Schiff beim Dreh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.