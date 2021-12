Haushalt der Stadt Schleswig : Waldmann schlägt Alarm: Schleswig verdoppelt Schuldenberg innerhalb von zwei Jahren

Der Finanzausschussvorsitzende Horst-Jürgen Waldmann (CDU) sieht die Stadt an einem Scheideweg. Ende 2022 wird Schleswig seine Schulden innerhalb von nur zwei Jahren verdoppelt haben.

Schleswig | „Schleswig befindet sich eindeutig an einem Scheideweg“, stellt Horst-Jürgen Waldmann (CDU) fest. Die Haushaltslage der Stadt ist angespannt, denn die Verschuldung steigt. Und zwar erheblich, sagt der Vorsitzende des Finanzausschusses in der jüngsten Ratsversammlung am Montag. Die Lage ist demnach ernst, denn von einer Schuldenlast von 21,3 Million...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.