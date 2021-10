Gegner der SG Flensburg-Handewitt : Handball Champions-League: HC Motor Zaporozhye trainiert in Schleswig

Das Abschlusstraining des ukrainischen Meisters fand am Mittwoch in der Halle der Bruno-Lorenzen-Schule statt.

Schleswig | Handball-Profis zu Gast in Schleswig: Freundlich wurden die Sportler und Trainer des HC Motor Zaporozhye am Mittwochabend in der Sporthalle der Bruno-Lorenzen-Schule in Schleswig begrüßt. Im Namen des Kreissportverbandes hatte Kathrin Schäfer und HSG-Trainer Tim Baumann die Halle zum Training vorbereitet. Nach Landung in Hamburg ging es weiter nach...

