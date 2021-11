Welterbe Haithabu und Danewerk : Warum der Kreis Schleswig-Flensburg in den Archäologischen Park investiert

Das Konzept für die Gestaltung und den Erhalt des Welterbes Waldemarsmauer steht, doch bevor die Baumaßnahmen beginnen können, müssen noch Vorarbeiten erledigt werden.

Schleswig/Dannewerk | Vor mehr als drei Jahren wurden Haithabu und das Danewerk zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt. Seither wurde organisiert, verhandelt und geplant, wie das Denkmal in Szene und in Wert gesetzt werden kann. Erste Skizzen liegen vor, nun geht es an den Feinschliff, wie der Freiraum in dem neuen Archäologischen Park rund um die Waldemarsmauer gestaltet wird ...

