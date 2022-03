Kommentar zu „Spaziergängern“ : Haben 200 Schleswiger nichts Besseres zu tun?

Trotz Krieg in der Ukraine und den aktuellen und bevorstehenden Lockerungen sind am Montag wieder zahlreiche Menschen in Schleswig auf die Straße gegangen, um gegen die Coronamaßnahmen zu demonstrieren. Und man fragt sich – warum?

Schleswig | Über 200 Menschen gehen in Schleswig gemeinsam auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen. Ja, das passierte am Dienstag, als auf dem Capitolplatz eine Mahnwache stattfand, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Das passierte aber auch wieder am Montagabend. Weitere Lockerungen schon am 20. März Da sind erneut etliche Schleswiger losg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.