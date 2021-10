Haarspende für Neunjährige : 14-Jährige Pia schneidet ihre Haare für die krebskranke Lisa ab

Auf den Tag genau sechs Jahre nach der Krebsdiagnose ihrer eigenen Mutter schneidet sich Pia (14) ihre langen Haare ab, um sie der an Leukämie erkrankten Lisa (9) zu schenken.

Schleswig | Am 12. Oktober 2015 veränderte sich Pias Leben schlagartig. „Ich weiß noch, dass Mama uns abends am Esstisch gesagt hat, dass sie jetzt oft ins Krankenhaus muss. Und mein Bruder ist aufgestanden und nach oben gelaufen“, erinnert sich die 14-Jährige an den Tag, an dem bei ihrer Mutter Brustkrebs diagnostiziert worden war. Arztbesuche, Chemotherapie ...

