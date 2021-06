Baden in Schlei und Ostsee : Gute Wasserqualität – Badestelle Winningmay bleibt trotzdem geschlossen

Wegen schlechter Wasserwerte 2019 ist die Badestelle in Winningmay offiziell geschlossen. Badengehen kann man dort aber trotzdem – in sauberem Wasser.

Schaalby | Die Europäische Umweltagentur ist nachtragend, zumindest wenn es um die Wasserqualität an offiziellen Badestellen geht. Weil die Badestelle in Winningmay 2019 durch schlechte Wasserwerte aufgefallen ist, muss sie nach europäischem Recht für vier Jahre geschlossen bleiben. Also auch noch in diesem und im nächsten Jahr. Und das obwohl die Wasserqualität...

