Corona ändert Kriegsgräber-Pläne : Jugendgruppe aus Schwaben macht Ferien in Fahrdorf statt am Plattensee

Eigentlich wollten die Jugendlichen des Jugendlagers Federnsee Kriegsgräber in Ungarn pflegen. Dass die Reise wegen Corona nun nach Schleswig-Holstein führte, empfand niemand als Nachteil.

Busdorf | Eigentlich wollten die 14 Jugendlichen und Betreuer des Jugendlagers Federsee in Baden-Württemberg ihre Ferien am Plattensee in Ungarn verbringen – wegen der Corona-Pandemie aber führte die Fahrt nun nach Fahrdorf. Die Gruppe war für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterwegs, um die Pflege- und Instandsetzungsarbeiten von Kriegsgräbern vor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.