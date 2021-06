Nordlichtschule Süderbrarup : Grundschüler dürfen auch nach den Ferien nicht in ihre Schule zurück

Nach dem Wasserschaden verzögern sich die Reparaturarbeiten an der Nordlichtschule. Es muss ein Gutachter eingeschaltet werden – und es wird noch lange dauern, bis die ausgelagerten sieben Klassen zurückkehren können.

Süderbrarup | Eigentlich sollten in den Oster- und den Sommerferien die Schäden an der Süderbraruper Nordlicht-Grundschule beseitigt werden. Doch daraus wird nichts. Der für den Beginn des nächsten Schuljahres geplante Rückzug der sieben Klassen zurück in die Grundschule wird deshalb verschoben. Das bestätigte Amtsvorsteher Thomas Detlefsen auf Nachfrage. Weiter...

