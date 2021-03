Wohnen in Schleswig : Ehemaliges Krankenhaus-Gelände: Grünes Licht für das Luther-Quartier

Mit großer Mehrheit hat der Bauausschuss die Planung für das Neubaugebiet auf dem früheren Krankenhaus-Gelände beschlossen.

Schleswig | In wenigen Wochen wird nichts mehr von dem alten Krankenhaus zu sehen sein. „Mitte oder Ende April möchten wir mit dem Abbruch beginnen“, sagt Christian Manke, Inhaber der Grundstücksgesellschaft Manke in Henstedt-Ulzburg. Am Mittwoch erwartet er Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose zur Unterzeichnung des Durchführungsvertrages, der vor wenigen Tagen...

