Krankenhaus und ein Kinderheim : Große Hilfsaktion für Ukraine: Kropp will einen Lkw mit Spenden füllen

Die Gemeinde Kropp und das Amt haben eine große Spendenaktion gestartet, um einem Krankenhaus und einem Kinderheim in der Ukraine zu helfen. Der erste Transporter fährt schon am Wochenende los.

Kropp | Wenn drei Einkaufswagen voller Hygieneartikel durch das Kropper Rathaus geschoben werden und Bürgermeister Stefan Ploog diese entgegennimmt, ist das auch in Kropp nicht normal. Was aber normal zu sein scheint, ist die Hilfsbereitschaft, die die Kropper an den Tag legen. Zumindest sagt das der Bürgermeister. Denn in der Ukraine ist Krieg, „das lässt...

