Update : Großalarm in Ellingstedt: Lagerhalle für Strohballen abgebrannt

In Ellingstedt ist eine große Lagerhalle auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in Brand geraten. Anwohner werden gebeten, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ellingstedt | Großeinsatz für die Feuerwehr in Ellingstedt: Gegen 10 Uhr gingen am Dienstagvormittag die ersten Notrufe in der Rettungsleitstelle in Harrislee ein. In einer großen Mehrzweckhalle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ellingstedt sollen gelagerte Rundballen Feuer gefangen haben. Dichter Rauch und Flammen drangen bereits aus dem Gebäude. Mitarbeit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.