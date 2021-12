Gnadenhochzeit in Schleswig : Das Herz in Nordfriesland: Hedwig und Jürgen Grün sind seit 70 Jahren verheiratet

Von Ostpreußen nach Neukirchen und Schleswig: Die 91-jährige Hedwig und der 92-jährige Jürgen Grün sind seit 70 Jahren glücklich verheiratet.

Schleswig/Neukirchen | „Die Liebe wird eigentlich immer mehr“, sagt Hedwig Grün. Denn es sei ja so: Je länger man zusammen ist, umso mehr brauche man den anderen. Und die 91-Jährige weiß, wovon sie redet. Am 7. Dezember feiert sie mit ihrem Ehemann Jürgen Grün (92) die Gnadenhochzeit: 70 Jahre Ehe. Jürgen Grün wurde am 22. Februar 1929 als erstes von vier Kindern in Neuk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.