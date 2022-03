Krieg in der Ukraine : Getreidemangel: Welchen Beitrag die Bauern in Schleswig-Flensburg leisten können

Wegen des Krieges in der Ukraine mangelt es weltweit an Getreide. Die EU will nun Getreideanbau auf Ökoflächen zulassen. Aber macht das Sinn? Das sagt die Kreisbauernvorsitzende Karen Clausen zu der Idee.

Schleswig | Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben die Getreidepreise explodieren lassen. Und in diesem Jahr muss auch mit einem starken Rückgang der weltweit verfügbaren Mengen an Weizen und Co. gerechnet werden. Um diesen Mangel zu lindern, will die EU den Anbau von Feldfrüchten auf ökologischen Vorrangflächen erlauben. Wird also im Kr...

