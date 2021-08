Edeka und Kaufland interessiert : Gerangel um den Schleswiger Real-Markt

Das Bundeskartellamt hat beiden Bewerbern grünes Licht für die Übernahme des Kaufhauses an der Flensburger Straße erteilt.

Schleswig | Wie geht es weiter mit dem Real-Markt an der Flensburger Straße? Im März hatte das Bundeskartellamt bereits grünes Licht gegeben für die Übernahme von 45 der insgesamt fast 300 Real-Filialen durch Edeka, darunter auch die am Lattenkamp. Seitdem schien die Zukunft der riesigen Gewerbefläche am nördlichen Stadtrand geregelt zu sein. Jetzt aber ist plötz...

