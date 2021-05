Rainbow Days 2021 : Gendern und Unisex-Toiletten: Diversität an der Lornsenschule

Die Schleswiger Schule versucht, geschlechtliche und sexuelle Diversität zu leben und so Ausgrenzung zu bekämpfen.

Schleswig | Am Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, am 17. Mai, setzt die Lornsenschule ein Zeichen für Diversität. Der jüngste Schritt in die richtige Richtung: die vierte Toilette. Denn neben den barrierefreien Toiletten und den nicht barrierefreien Toiletten für „Jungs“ und „Mädchen“ gibt es seit wenigen Wochen auch eine vierte Toilette. Stadt un...

