Kreis Schleswig-Flensburg : Aktionswochen gegen Rassismus: Das ist geplant

Auch wenn es derzeit fast nur um das Thema Ukraine geht, verlieren andere nicht an Bedeutung. Eines davon ist das Thema Rassismus. In der zweiten März-Hälfte widmen sich mehrere Einrichtungen diesem Themenkomplex.

Schleswig | Am 21. März 1960 fing alles an. An diesem Tag wurden in Sharpeville in Südafrika 69 Demonstranten erschossen und viele weitere verletzt – das Massaker von Sharpeville. Seit 1966 wird am 21. März weltweit der Internationale Tag gegen Rassismus begangen. Diesen Tag nehmen eine ganze Reihe von Einrichtungen im Kreis Schleswig-Flensburg zum Anlass, vom 14...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.