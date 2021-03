Kultur in Schleswig : Gemeinsam zum Kulturhaus auf der Freiheit

Verwaltung und Politik trafen sich zum Schulterschluss bei der Planung für das Kulturhaus

Schleswig | Im Kulturausschuss haben Politik und Verwaltung über das weitere Vorgehen in Sachen Kulturhaus beraten. Anlass war ein gemeinsamer Antrag von CDU und Grünen in der Ratsversammlung vom 1. März, der jedoch in den Kulturausschuss verwiesen wurde. Darin fordern die beiden Fraktionen die Gründung einer GmbH für den Betrieb des Kulturhauses; diese GmbH habe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.