Gemeindevertretung Süderbrarup : Schwere Geburt: Nach langen Diskussionen hat das neue Gewerbegebiet jetzt einen Namen

Die Namensfindung für das neue Gewerbegebiet an der Straße Brebelscheide in Süderbrarup hat ein Ende. Aufgrund vieler kontroverser Meinungen zu den Vorschlägen der Bürger war die Entscheidung nicht einfach.

Süderbrarup | Nach vielen Diskussionen steht nun endlich der Name für das neue Gewerbegebiet in Süderbrarup fest. Der Empfehlung des Finanzausschusses, das Gebiet „Gewerbegebiet Brebelscheide“ zu nennen, war die Gemeindevertretung nicht gefolgt, auch wenn es bisher so genannt wurde. Es soll jetzt ganz schlicht „Gewerbepark Brebel“ heißen. Die endgültige Entschei...

