Bauen im Kreis Schleswig-Flensburg : Gemeinde Twedt stellt Weichen für Areal mit 14 Baugrundstücken

Eine Untersuchung hat ergeben, dass ein Gelände an der Alten Landstraße für ein neues Wohngebiet geeignet ist. Die Gemeine hat nun die weitere Planung in Gang gesetzt.

Twedt | In der Gemeinde Twedt soll an der Alten Landstraße ein allgemeines Wohngebiet entstehen. Eine in Auftrag gegebene Erkundung für die wohnbauliche Entwicklung hat ergeben, dass das Plangebiet an der Alten Landstraße geeignet ist. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, hat nun die Gemeindevertretung bei einer Enthaltung die Aufstellung d...

