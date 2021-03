Gemeindevertretung : Süderfahrenstedt kauft Aktien der SH Netz AG auf Kredit

Die Gemeinde nimmt das Angebot an, sich in den nächsten drei Jahren mit 104 Anteilen am Unternehmen zu beteiligen.

Süderfahrenstedt | Das war knapp: Hätte nur ein Gemeindevertreter mehr gefehlt, wäre die Beschlussfähigkeit in der Gemeindevertretung Süderfahrenstedt nicht mehr gegeben gewesen –- und die jetzt gefasste Entscheidung hätte man in einer erneuten Sitzung unter Einhaltung gesetzlicher Fristen auch nicht nachholen können. Nun aber ist klar: Die Gemeinde nimmt das Angebot de...

