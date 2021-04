Brodersby-Goltoft : Gemeinde kauft Aktien auf Pump

Ein Kredit für 0,01 Prozent Zinsen soll den Ankauf ermöglichen. Das Geld aus der Rücklage wird nicht angetastet.

Brodersby-Goltoft | Die Zusammenkunft der Gemeindevertreter in der Halle von Thomas Reimer war trotz der Corona-Pandemie mit 19 Gästen sehr gut besucht. „Das ist ja meistens so bei uns“, freute sich Bürgermeister Heinz-Erich Puzich. Immerhin war die Agenda umfangreich und es ging unter anderem darum, 194 Anteile der SH Netz AG für fast eine Million Euro zu kaufen, was ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.