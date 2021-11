Kreis Schleswig-Flensburg : Geimpft oder ungeimpft: Wer muss wann wie lange in Corona-Quarantäne?

Wer vom Gesundheitsamt wie lange im häusliche Isolation geschickt wird, hängt auch vom Impfstatus an. Für Geimpfte und Ungeimpfte gelten unterschiedliche Regeln.

Schleswig | Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Schleswig-Flensburg ist gestern auf einen Wert von 46,3 berechnet worden. Es wurden zwei neue Fälle registriert, nachdem an den Tagen zuvor teilweise über 20 frisch Infizierte gemeldet worden waren. In Quarantäne befinden sich aktuell 285 Bewohner des Kreisgebiets. Da stellt sich die Frage: Ab wann muss man eigentlich in Q...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.