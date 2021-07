Schleswig-Flensburg : Geflügelpest in Dänemark – Kreis richtet Sperrzone entlang der Küste ein

In Jütland ist die Geflügelpest ausgebrochen. Der Kreis Schleswig-Flensburg richtet auf deutscher Seite entlang der Ostseeküste eine Sperrzone ein.

Schleswig/Langballig | In der Gemeinde Iller in Jütland in Dänemark ist die Geflügelpest ausgebrochen. Betroffen ist dort ein Hausgeflügelbestand mit 38.000 Tieren. Der Ausbruch hat auch Auswirkungen auf Geflügelhalter im Kreis Schleswig-Flensburg, da sich auf deutscher Seite Gemeinden in einem Radius von zehn Kilometern Entfernung zu dem betroffene Betrieb befinden. Der Kr...

