Polizei sucht Zeugen : Gefährliches Überholmanöver zwischen Tetenhusen und Meggerdorf

Die Polizei spricht von Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen eines Überholmanövers, dass sich auf der Straße Haberland zwischen Tetenhusen und Meggerdorf ereignet hat.

Tetenhusen | Der Fahrer eines Citroen Jumper mit Anhänger befuhr am Freitagmittag, 29. Oktober, gegen 12.50 Uhr die Straße Haberland von Tetenhusen kommend in Richtung Meggerdorf. In einer Kurve, auf Höhe der dortigen Biogasanlage, sah er im Rückspiegel, wie ein 3er BMW ein hinter dem Citroen fahrendes Wohnmobil überholte. Trotz entgegenkommendem Fahrzeugverkehr w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.