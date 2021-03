Stadtwerke Schleswig abgelöst : Garantierte Dividende: Idstedt kauft Anteile der SH Netz AG

Die Gemeinde Idstedt nutzt eine sich kurzfristig ergebende Gelegenheit und erwirbt Anteile der SH Netz AG.

Idstedt | Erstmals trafen sich Finanzausschuss und im direkten Anschluss die Gemeindevertretung mit interessierten Einwohnern in der Sporthalle der Böklunder Auenwaldschule. Dort wurde intensiv um die Frage gerungen, ob die Gemeinde Anteile an der Schleswig-Holstein Netz AG erwerben soll. Diese Möglichkeit bestand jetzt in einem kurzen Zeitfenster zum ersten Ma...

