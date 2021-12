Gute Nachricht aus Berlin : Für die Innenstadt: Schleswig bekommt 600.000 Euro an Fördergeldern vom Bund

Die Schleistadt wird mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ unterstützt, wie CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen mitteilt. Das Rathaus wollte sich zu dem Thema noch nicht äußern.

Schleswig/Berlin | Die gute Nachricht kam bereits Ende vergangener Woche aus Berlin: Im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ erhält die Stadt Schleswig Fördermittel in Höhe von fast 600.000 Euro. Das teilte die CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen (CDU) in einer Pressemitteilung mit. Als eine von 238 Kommunen in Deutschland erhält ...

