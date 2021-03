Gleichberechtigung : Gegen Unterdrückung im Namen der Ehre: Projekt „Heroes" startet in Schleswig

Junge Männer mit Migrationsgeschichte reflektieren in Schleswig ihre Rolle in einer gleichberechtigten Gesellschaft.

Schleswig | Ehre, Familienehre, „Ehrenmann“, Ehrenamt, Ehrengast. Wer versteht eigentlich was unter „Ehre“? Und wer verteidigt sie gegen wen? Und warum überhaupt? Junge Männer wollen sich in Schleswig zusammentun, um gemeinsam über das Thema Ehre und Ehrenkultur im Kontext der Gleichberechtigung zu sprechen. „Heroes“ heißt das Projekt, das sich an 16- bis 23-j...

