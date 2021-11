Schulleiter: „Das ist eine Katastrophe“ : Fünf Schleswiger Schulen betroffen: Telefonanlagen fallen nun schon seit acht Wochen aus

Bereits vor Beginn der Herbstferien trat das Problem auf. Bislang konnte es nicht behoben werden. Der Frust an den Schulen wächst täglich.

Schleswig | Kurz vor den Herbstferien wurde es plötzlich still. In den Sekretariaten von fünf Schleswiger Schulen und Bildungseinrichtungen fielen die Telefonanlagen aus. Und heute? Acht Wochen später wartet man an der Dannewerkschule, der Dom- und Lornsenschule sowie am Förderzentrum und in der VHS noch immer sehnsüchtig darauf, wieder telefonisch erreichbar zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.