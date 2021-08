sh:z Publikumspreis : Freikarten: „Green Screen“ kommt mit drei Naturfilmen ins Schleswiger Capitol-Kino

Am Sonntag, 28. August, werden im Capitol-Kino drei Naturfilme vorgestellt. Die Schleswiger Nachrichten verlosen 60 Freikarten. Popcorn gibt es für alle Zuschauer kostenlos dazu.

Schleswig | Nachdem das internationale Naturfilmfestival „Green Screen“ im letzten Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte, startet es in diesem Jahr in mehreren Kinos in Schleswig-Holstein wieder durch. Auch im Capitol-Kino Schleswig macht die Filmtour halt. Am 28. August ab 11 Uhr zeigt Markus Thiel drei ausgewählte Kurzfilme des Eckernförder Naturfilmfesti...

