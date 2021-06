Freibad Süderbrarup : Mit Badetieren in die Sommernacht

Das Freibad lädt aufgrund der hohen Temperaturen zu einem besonderen Badespaß ein.

Süderbrarup | Da es am Donnerstag, 17. Juni, sehr warm werden soll, bleiben die Tore vom Freibad „Zur heiligen Quelle“ in Süderbrarup bis 21.30 Uhr auf. Um den Badespaß deutlich zu erhöhen, sollen gerne ab 19.30 Uhr Badetiere und Ringe mitgebracht und eingesetzt werden. Auch der Kiosk wird an diesem Donnerstag bis 21:30 Uhr geöffnet sein. „Wir freuen uns auf eine M...

