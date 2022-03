Weltfrauentag 2022 : Frauenzentrum Schleswig initiiert Internationalen Frauenstammtisch

Das Frauenzentrum Schleswig startet mit einem zwei bis drei Mal jährlich stattfindenden Frauenstammtisch. Zum Start wurde die afghanische Frauenrechlerin Shamsia Azarmehr eingeladen.

Schleswig | Wie leben Frauen in Afghanistan? Was bedeutet „Frau-sein“ in Afghanistan? Antwort darauf gibt Shamsia Azarmehr, afghanische Frauenrechtlerin und Referentin für interkulturelle Arbeit und Integration. In einem Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde unter dem Titel „Frauen-Leben in Afghanistan“ berichtet die seit 2015 in Kiel lebende Afghanin, wie...

