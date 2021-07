Bundestagwahl 2021 : Franziska Brzezicha und Lars Klingbeil machen Wahlkampf in Jagel

Der Bundestags-Wahlkampf geht in seine heiße Phase: SPD-Direktkandidatin Franziska Brzezicha und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil besuchten am Mittwoch den Fliegerhorst in Jagel.

Jagel | Dass Politiker in Wahlkampfzeiten sich gern mit Bundesprominenz in ihren Wahlkreisen sehen lassen, ist nicht ungewöhnlich. Wenn der Auftritt dann noch mit einem Besuch in einer bekannten Firma oder Einrichtung verbunden werden kann, ist Aufmerksamkeit garantiert. Franziska Brzezicha, Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 1, besuchte am Mittwoch zusamm...

