Bundestagswahl : Franziska Brzezicha als Direktkandidatin im Wahlkreis 1 nominiert

Die Mitglieder der SPD in der Flensburg und im Kreis haben entschieden: Franziska Brzezicha ist Direktkandidatin

Schleswig | Die 28-jährige Franziska Brzezicha wird als Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 1 in den Bundestags-Wahlkampf ziehen. Nach einem größtenteils online ausgetragenen, parteiinternen Wettkampf entschieden sich die SPD-Mitglieder aus der Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg in einer Briefwahl mehrheitlich für die junge Frau mit Wohnsitz in Ho...

