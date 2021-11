Bollingstedt : Flucht nach Unfall an der Mehrzweckhalle – Polizei sucht Fahrer

Die Polizei vermutet, dass ein Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen die Steinfassung gefahren ist und den Schaden nicht gemeldet hat.

Bollingstedt | Am Mittwoch wurde in der Straße Schulring in Bollingstedt an der Mehrzweckhalle eine Mauer/Steineinfassung beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr. Weiterlesen: Schwerverletzte Unfallopfer „traumatisiert“, aber körperlich stabil Vermutlich ist dort ein Verkehrsteilnehmer beim Befahren des dortigen Parkplatzes mit...

