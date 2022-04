Luftwaffengeschwader „Immelmann“ : Fliegerhorst Jagel: Tornadopiloten mehrfach mit Lasern geblendet

In dieser Woche wurden die Tornadobesatzungen des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ bei ihren Ausbildungsflügen geblendet. Die Taten werden von der Polizei verfolgt.

Kropp/Jagel | Nachdem es bereits im November vergangenen Jahres zu gefährlichen Eingriffen in den Flugverkehr durch Laserblendungen gekommen ist, wurden Tornadobesatzungen des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ bei ihren Ausbildungsflügen in dieser Woche mehrfach vom gleichen Standort aus geblendet. Das teilte das Luftwaffengeschwader am Donnerstag mit...

