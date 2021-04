Gewerbegebiet Schleswig-Schuby : Schleswig freut sich auf die Flensburger Brauerei

Weil die Suche in Flensburg scheiterte, entschied sich die Brauerei für ein sechs Hektar-Gelände im Süden des Kreises.

Schuby | Die Freude ist spürbar, wird meist aber noch recht verhalten geäußert. Dabei müssten jetzt in 23 Rathäusern eigentlich die Sektkorken knallen: Endlich ist für das gemeinsame Gewerbegebiet von Schleswig und 22 umliegenden Gemeinden direkt an der Anschlussstelle Schuby der A7 der Knoten geplatzt. In einer Pressemitteilung hatte die Flensburger Brauerei ...

