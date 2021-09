Mordprozess in Flensburg : Frau vergewaltigt und getötet: Acht Jahre Haft für Ehemann

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte er die Frau zunächst mit dem Messer verletzt, gefesselt, geknebelt und dann vergewaltigt. Nach Auffassung des Gerichts lässt sich diese Reihenfolge allerdings nicht beweisen.

Flensburg / Schuby | Ein 47-Jähriger ist am Freitag vom Landgericht Flensburg wegen Totschlags und Vergewaltigung seiner Ehefrau sowie versuchter schwerer Brandstiftung zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hat die 41-Jährige, die eine neue Beziehung eingegangen war, nach Überzeugung des Gerichts am 11. November 2020 in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) im Schl...

