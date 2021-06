Trubel in Kappeln : Endlich wieder Fischmarkt – Besucher strömen in die Stadt und an den Hafen

Wegen Corona musste der Kappelner Fischmarkt längere Zeit ausfallen. Am Sonntag gab es nun eine Neuauflage mit neuem Konzept: Um Gedränge zu vermeiden, wurden die Stände in der Stadt verteilt.

Kappeln | Richtig lebhaften Markttrubel gab es am Sonntag in Kappeln am Hafen und in der Stadt: Nach langer Zeit fand wieder ein Fischmarkt statt und lockte zahlreiche Besucher an. Erstmals fand dieser langjährige Traditionsmarkt nicht nur am Hafen statt, sondern es gab auch in der Stadt, entlang der sogenannten „Fischmarktroute“, viele Stände. Die Menschen mus...

