Aktion zum Umweltschutz : „Fill the Bottle“ – Naturmarkt tauscht Rabatte gegen Zigarettenstummel

Kunden, die eine Ein-Liter-Flasche mit Zigarettenstummeln abgeben, bekommen fünf Prozent Rabatt auf ihren Einkauf.

Schleswig | Der Naturmarkt Schleswig ruft zu einer Challenge zum Umweltschutz auf. „Fill the Bottle“ ist das Motto, und es geht darum, Ein-Liter-Flaschen mit Zigarettenstummeln zu füllen. Die Flaschen können zum Frühlingsanfang am Sonnabend, 20. März, im Naturmarkt in der Königstraße in Schleswig abgegeben werden, wo sie dann ordnungsgemäß entsorgt werden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.