Schleswig : Feuerwehr löscht brennenden Müllcontainer

Schleswig | Zu einem Feuer auf einem Hinterhof in der Moltkestraße musste am Abend der Löschzug Altstadt ausrücken. Anwohner hatten den Brand am Dienstagabend, 30. November, gegen 22.20 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte wenig später eintrafen, brannte ein großer Abfallbehälter mit Altpapier bereits in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräft...

