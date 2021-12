Sirene heulte am Dienstagmorgen : Feueralarm an der Schleswiger Wilhelminenschule – war war da los?

Von dem Alarm waren alle überrascht. Nicht nur die Grundschüler. Passiert ist niemandem etwas.

Schleswig | Wer am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr in der Innenstadt unterwegs war, wird sie gehört haben: eine Sirene. In der Wilhelminenschule wurde der Feueralarm ausgelöst. Dazu fallen den meisten wohl zwei Möglichkeiten ein: Feuer oder ein Probealarm. Erste war es nicht, zweite aber auch nicht. Von dem Alarm waren alle an der Grundschule überrascht. Weit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.