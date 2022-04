Feuerwehreinsatz : Feuer in Mehrfamilienhaus – 90 Menschen in Schleswig evakuiert

Das Feuer war am Mittwochabend in einer Wohnung in der Schleswiger Erikstraße ausgebrochen und dehnte sich dann aus. Die Bewohner wurden in der Sporthalle der Dannewerkschule untergebracht.

Schleswig | Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im...

