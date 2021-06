Rauch über Hollingstedt : Feuerwehr bekämpft Dachstuhlbrand in ehemaligem Geschäftshaus

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drangen dichter Rauch und Flammen aus dem Dach des rund 1500 Quadratmeter großen Gebäudes. Die Kripo ermittelt.

Hollingstedt | Ein Feuer in einem Gewerbeobjekt in der Straße Norderende in Hollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner gegen 17.30 Uhr verdächtigen Rauch aus dem rund 25 mal 60 Meter großen Gebäude eines ehemaligen Elektrobetriebes bemerkt und den Notruf gewä...

