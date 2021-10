Bilder und Stimmungen aus St. Petri : Festlich und überraschend: So wurde die Wiedereröffnung des Schleswiger Doms gefeiert

Nach vierjähriger Sanierung: 650 Gäste waren bei der feierlichen Wiedereröffnung des Schleswiger Doms dabei – und sie bekamen einiges geboten.

Schleswig | Gut zehn Minuten, bevor es offiziell losgehen sollte, gingen die Blicke plötzlich nach oben. Denn genau in diesem Moment, als noch zahlreiche Gäste draußen auf dem frisch gepflasterten Platz vor dem Hauptportal standen, fingen die fünf Glocken hoch oben im Schleswiger Domturm kraftvoll an zu schlagen. So als wollten sie sagen: Wir sind wieder da. Also...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.