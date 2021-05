Reportage : Fensterputzen am Wikingturm: Baumelnd in 86 Metern über Schleswig

Igor Lichtenwald hat einen der höchsten Arbeitsplätze Schleswigs. Seit 20 Jahren putzt er die Fenster am Wikingturm.

Schleswig | „Klick“ – der große silberne Karabiner rastet am Geländer der Gondel ein. „Festhalten“, sagt Igor. Unsere Gondel steht in 85 Metern Höhe auf der Plattform des insgesamt rund 90 Meter hohen Wikingturms in Schleswig. Wobei – in diesem Moment dürften es 86 Meter sein. Denn unsere Gondel hebt von der Plattform ab. Sie ist breit, sodass Igor und ich locker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.