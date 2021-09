Plastik-Kontrolle im Biomüll : Abfallwirtschaft macht ernst: Falsch befüllte Biotonnen bleiben stehen

Die Abfallwirtschaft sagt dem Plastik den Kampf an: Ab Mittwoch, 8. September, werden Biotonnen im Kreis Schleswig-Flensburg kontrolliert. Ist Plastik, drin, werden die Behälter nicht geleert.

Schleswig | Die schleswig-holsteinischen Abfallbetriebe greifen hart durch. Weil in der Vergangenheit zu viele Störstoffe in den Biotonnen gefunden wurden, wird jetzt kontrolliert: Ab Mittwoch, 8. September, schauen die Müllwerker vor der Abfuhr sehr genau in die Biotonnen – sind sie falsch befüllt, werden sie stehen gelassen. Auch die Abfallwirtschaft Schleswig-...

