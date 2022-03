Nach Ausweichmanöver in Kropp : Fahrerin streift Auto und flüchtet – Täter und Zeugen gesucht

Nach dem Versuch auszuweichen, streifte die Fahrerin eines weißen Wagens in Kropp einen VW-Bus am Straßenrand und flüchtet. Die Polizei sucht nach der Täterin und nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Kropp | Am Mittwochmittag, 30. März, um 11.45 Uhr, fuhr eine Autofahrerin mit ihrem lilafarbenen VW Bus in Kropp die Poststraße aus Richtung Theodor-Storm-Straße in Richtung Bennebeker Straße, als ihr ein weißer Pkw entgegenkam, der nicht weit genug rechts fuhr. Das Teilte die Polizei am Donnerstag mit. Fahrerin flüchtet nach Vorfall Um einen Zusammenst...

