Umweltschmutz in Fahrdorf : Malte Morgenstern sagt Kippen den Kampf an – Frank Ameis lobt Engagement

Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel nerven Malte Morgenstern aus Fahrdorf. Deshalb geht der Sechsjährige durch seine Gemeinde und sammelt den Müll ein.

Fahrdorf | Sie gehören zum täglichen Bild in den Städten und Gemeinden, am Straßenrand, auf Gehwegen, an Stränden, an Parkplätzen und auf Grünflächen: Zigarettenstummel. Weggeschnippte Kippen sind weltweit das häufigste Abfallprodukt – und ein riesiges Müllproblem. Die wenigsten wissen, dass für das „Wegschnippen“ ein Bußgeld droht. Für den sechsjährigen Malte M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.